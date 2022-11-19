Live voetbal 1

Franse bond bevestigt: Benzema mist WK door spierscheuring

19 november 2022, 23:23   Bijgewerkt: 23:48

Karim Benzema kan niet in actie komen op het WK in Qatar. Dat heeft de Franse voetbalbond FFF zaterdagavond bevestigd. De aanvaller van Real Madrid liep eerder op de zaterdag een spierscheuring op in zijn linkerbeen. Dat gebeurde uitgerekend op de eerste training die sterspeler van Real Madrid weer meedeed bij Les Bleus. Het herstel zou zo'n drie weken duren, bevestigt de bond. 

Eerder op de zaterdagavond zou hij 'hinkend en met het hoofd naar beneden' het ziekenhuis hebben verlaten waar een MRI-scan zijn blessure zou hebben bevestigd. Met Benzema verliest Frankrijk een belangrijke aanvallende troef in de strijd om de wereldtitel van 2018 te prolongeren.

De Franse bondscoach Didier Deschamps reageerde in een korte verklaring van de Franse bond op het wegvallen van zijn beoogde eerste spits. 'Het is erg triest voor Karim, die van het WK een belangrijk doel had gemaakt. Ondanks deze nieuwe klap voor het Franse team heb ik het volste vertrouwen in mijn groep. We gaan er alles aan doen om de enorme uitdaging die ons te wachten staat het hoofd te bieden.' Deschamps heeft tot maandag om een eventuele vervanger op te roepen voor Benzema. Volgens diverse Franse media zou dat maar zo AS Monaco-spits Wissam Ben Yedder kunnen zijn.

Het missen van het WK is voor Benzema persoonlijk een groot drama. Hij werd jarenlang niet opgeroepen voor de nationale ploeg vanwege zijn rol in een afpersingszaak rond oud-ploeggenoot Mathieu Valbuena. In 2021 maakte hij zijn rentree en scoorde hij onder meer vier keer op het uitgestelde EK. Ook droeg hij met een treffer bij aan de winst in de finale van de Nations League. Na de Champions League-winst met Real Madrid werd de spits bovendien voor het eerst in zijn loopbaan winnaar van de Ballon d'Or.

