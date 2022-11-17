Is Portugal ondanks rumoer rond Ronaldo klaar voor het WK?

Aan het begin van iedere dag brengt FCUpdate.nl haar eigen spoorboekje. Met een handig overzicht brengen we in kaart wat het nieuws van de dag gaat worden, welke specials er online komen, welke duels er op het programma staan en wat voor voetbal op tv komt. Dit is wat je allemaal kunt verwachten op woensdag 17 november.

Specials

Deze Senegalezen moet Oranje in de gaten houden

Voor het Nederlands elftal begint het WK maandag met een wedstrijd tegen Senegal, in de ogen van bondscoach Louis van Gaal de sterkste tegenstander in de groepsfase. Onbetwiste sterspeler van Senegalezen is Sadio Mané, die vorige maand nog op de tweede plaats eindigde in de Ballon d'Or-verkiezing. Hij mist vanwege een blessure de eerste groepswedstrijd, maar het is een misvatting om te denken dat bij de Oranje-opponent alles alleen om Mané draait. FCUpdate.nl zet vijf spelers op een rij die de Afrikaanse ploeg zo'n taaie tegenstander maken.

Op de stoel van Louis van Gaal

Het WK in Qatar staat eindelijk voor de deur. Het Nederlands elftal neemt het in de groepsfase op tegen Senegal, Ecuador en Qatar. In de vooruitblik op het eindtoernooi delen alle redacteuren van FCUpdate.nl hun verwachtingen over het eindtoernooi. In deel IV blikt redacteur Thijs Meijaard vooruit op het WK.

Hoe Frankrijk de absentie van Kanté en Pogba gaat opvangen

Als regerend wereldkampioen is Frankrijk een van de topfavorieten om het WK in Qatar te winnen. De Fransen moeten het echter wel stellen zonder N'Golo Kanté en Paul Pogba, die vier jaar geleden een enorm aandeel in de toernooiwinst hadden. Zo lijkt bondscoach Didier Deschamps hun afwezigheid te gaan opvangen.

Dit zijn alle Eredivisie-spelers die deelnemen aan het WK 2022

Het wereldkampioenschap in Qatar staat nu echt voor de deur: 32 landen gaan zich komende maand richten op slechts één doel: de titel veroveren. Ook de Eredivisie is zoals tijdens iedere editie weer sterk vertegenwoordigd. FCUpdate.nl maakt een rondje langs alle selecties en licht de Eredivisionisten eruit.

Wedstrijden

Jordanië - Spanje (17.00 uur)

Waar het Nederlands elftal enkel nog traint richting de start van het WK, komen diverse landen nog een laatste keer in actie. Dat geldt ook voor Spanje, dat het vanmiddag opneemt tegen Jordanië. Het wordt een kwestie van het inslijten van de automatismen én heel blijven. Nu nog geblesseerd raken heeft immers grote gevolgen voor het WK.

Portugal - Nigeria (19.45 uur)

Ook Portugal speelt nog een oefenwedstrijd en wel tegen een tegenstander die zal willen bewijzen ook op het WK thuis te horen. Bij de Portugezen is de afgelopen dagen alle aandacht uitgegaan naar Cristiano Ronaldo, die in een nu al historisch interview keihard uithaalde naar Manchester United en Erik ten Hag. Gisteren maakte de Portugese bondscoach Fernando Santos al bekend dat Ronaldo tegen de Nigerianen ontbreekt wegens buikgriep. Wat voor invloed heeft de onrust rond Ronaldo op Portugal?

Jong AZ - Jong Ajax (20.00 uur)

De Eredivisie ligt sinds een paar dagen stil, maar in de Keuken Kampioen Divisie wordt er nog gewoon gevoetbald. Vanavond komen alle beloftenteams tegen elkaar in actie. Jong PSV treft Jong FC Utrecht en ruim twee uur later wordt er ook afgetrapt bij de wedstrijd tussen Jong AZ en Jong Ajax. Dat zijn ook de beloftenteams die dit seizoen het beste presteren: beide staan in het linkerrijtje.

Voetbal op tv

18.45 uur uur Jong PSV - Jong FC Utrecht, ESPN - live verslag van de Keuken Kampioen Divisie-wedstrijd

19.45 uur: Portugal - Nigeria, Ziggo Sport - live verslag van de oefeninterland

21.00 uur: Jong AZ - Jong Ajax, ESPN - live verslag van de Keuken Kampioen Divisie-wedstrijd