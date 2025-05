De Jong en Aké moeten oppassen; lijfwacht Messi traint 'gewoon' mee

Het Nederlands elftal staat vrijdagavond tegenover Argentinië. De ontmoeting in de kwartfinale belooft een heet potje te gaan worden. Een aantal spelers van Oranje zal op zijn tellen moeten passen. Zo zijn en één gele kaart verwijderd van een schorsing voor de eventuele halve finale.

De ploeg van Louis van Gaal lijkt in het Lusail Stadium niet op heel veel steun te hoeven rekenen. Er komen naar verwachting 1.000 Oranje-fans af op de kraker in de kwartfinale, terwijl de Argentijnse nationale ploeg gesteund wordt door tienduizenden fanatieke landgenoten. De ploeg van Lionel Scaloni zal er op willen klappen bij het Nederlands elftal, dat zijn hoofd koel zal moeten houden. Dat geldt vooral voor Frenkie de Jong en Aké. Behoudens verrassingen verschijnen zij vrijdagavond voor de vierde keer dit WK aan de aftrap. Zowel De Jong als Aké heeft echter een gele kaart achter zijn naam. Bij een volgende prent tegen Argentinië moeten zij een eventuele halve finale aan zich voorbij laten gaan.

De gele kaarten worden immers pas ná de kwartfinales kwijtgescholden. Dit betekent dat ook Matthijs de Ligt en Teun Koopmeiners, mochten zij minuten gaan maken, op hun tellen moeten passen. De Ligt en Koopmeiners werden evenals De Jong en Aké al op de bon geslingerd en kunnen zich dus geen nieuwe gele kaart veroorloven. Bij Argentinië staan vleugelverdedigers Gonzalo Montiel en Marcos Acuña op scherp. Acunã zal zich serieus schrap moeten zetten. Indien hij speelt, komt hij tegenover Denzel Dumfries te staan. Dumfries denderde tegen de Verenigde Staten ouderwets over de rechterflank en had met twee assists én een doelpunt een enorm aandeel in de 3-1 overwinning. Scaloni heeft Nicolas Tagliafico nog achter de hand als stand-in van Acuña.

De Paul

Zowel Nederland als Argentinië heeft donderdagavond met een complete groep kunnen trainen. Bij de Argentijnen stond de afgelopen dagen nog een vraagteken achter het meespelen van Angel di María en Rodrigo de Paul, maar beide spelers lijken de ontmoeting met Oranje 'gewoon' te gaan halen. Over De Paul ging het gerucht dat hij geblesseerd zou zijn en daardoor de groepstraining van woensdag moest missen, maar bondscoach Scaloni vertelde donderdagmiddag dat de middenvelder gewoon van de partij was. Dat is een flinke opsteker voor Argentinië. De Paul is dit WK niet van het Argentijnse middenveld weg te denken. Zo knapt hij het vuile werk op, waardoor Lionel Messi goed kan renderen.