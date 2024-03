Gakpo voegt zich bij illuster rijtje Nederlanders op Anfield

Cody Gakpo komt door zijn overstap naar Liverpool in een illuster rijtje met Nederlanders terecht die voor de Reds hebben gespeeld. Het ene avontuur op Anfield was succesvoller van het andere, maar het rijtje namen is er eentje om trots op te zijn.

De eerste naam die bij menig voetballiefhebber te binnen schiet is . De aanvoerder van het Nederlands elftal is sinds zijn overstap van Southampton naar Liverpool niet meer weg te denken uit het elftal. Hij is de tweede aanvoerder, achter . De verdediger heeft iets meer dan tweehonderd wedstrijden op zijn CV staan, maar is niet de Nederlander met de meeste wedstrijden voor Liverpool.

Die eer gaat naar Dirk Kuyt. De aanvaller speelde tussen 2006 en 2012 bijna driehonderd wedstrijden voor de club, 285 om precies te zijn. heeft er ook nog meer dan Van Dijk, maar niet al te veel. In vijf seizoenen kwam Wijnaldum 237 keer uit voor Liverpool, voordat hij een droomtransfer maakte naar Paris Saint-Germain.

Ki-Jana Hoever en zijn voorbeelden van spelers die de grote stap hebben gemaakt naar Anfield en het – nog – niet hebben waargemaakt. Hoever is verkocht aan Wolverhampton en verhuurd aan PSV, Van den Berg is door Liverpool verhuurd aan Schalke 04. De Zwollenaar heeft al wel zijn debuut gemaakt in het eerste, hij staat inmiddels op vier wedstrijden.