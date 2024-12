FC Barcelona met flink wat kopzorgen richting Manchester

Nog één nachtje slapen en dan komen Ajax en PSV weer in actie in de Europa League. Waar Ajax flink aan de bak moet om zich ten koste van 1. FC Union Berlin te verzekeren van een plekje in de volgende ronde, heeft PSV tegen Sevilla zelfs een wonder nodig. Ook FC Barcelona is nog allerminst zeker van deelname aan de achtste finales. De ploeg van trainer Xavi Hernández moet donderdagavond winnen van Manchester United, maar zal dat moeten doen zonder een aantal sterkhouders.

FC Barcelona is in eigen land bezig aan een uitstekend seizoen. De Catalanen spelen volgende week de eerste wedstrijd in de halve finales van de Copa del Rey en gaan in de Primera Division dik aan kop. In Europa loopt het tot op heden echter wat stroever bij FC Barcelona. De Catalaanse grootmacht werd voor de winterstop al uit de Champions League gekegeld en moet donderdagavond alle zeilen bijzetten om zich te plaatsen voor de volgende ronde van de Europa League.

De eerste ontmoeting met Manchester United eindigde in een 2-2 gelijkspel en daar mocht vooral FC Barcelona zich gelukkig mee prijzen. De ploeg van Xavi knokte zich in de tweede helft terug van een 1-2 achterstand, waar Manchester United zowel voor als na de pauze voldoende mogelijkheden kreeg op meer treffers. Duidelijk is dat FC Barcelona op Old Trafford uit het bekende andere vaatje moet gaan tappen om een startbewijs voor de laatste zestien te bemachtigen.

De koploper van Spanje zal echter niet aantreden in haar sterkste elf. Ousmane Dembélé staat al een paar weken buitenspel en moet de return tegen Manchester United ook nog zich aan voorbij laten gaan. Pedri viel in de heenwedstrijd geblesseerd uit en staat voorlopig aan de kant. Daarnaast kreeg Gavi vorige week een gele kaart die hij niet kon hebben; de middenvelder is geschorst voor de kraker op Old Trafford. Bovendien is het op dit moment de vraag of Sergio Busquets fit genoeg is om te starten. De routinier liep onlangs een enkelblessure op. Busquets behoorde afgelopen zondag wel weer tot de selectie voor het competitieduel met Cádiz, maar kwam niet in actie.

Pikant

Frenkie de Jong is uiteraard wel van de partij. Voor de Nederlander is het treffen op Old Trafford pikant. De Jong werd afgelope zomer dagelijks in verband gebracht met een transfer naar Manchester United. FC Barcelona wilde wegens het hoge salaris van De Jong in eerste instantie graag van hem af, maar de oud-speler van Ajax wilde vechten voor zijn kans in Barcelona en bleef zijn 'droomclub' trouw.

