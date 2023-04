'Ajax ondervindt Franse concurrentie voor 'nieuwe Mohammed Kudus''

Ajax houdt volgens Sports World Ghana de ontwikkelingen van Ernest Nuamah nauwlettend in de gaten. De negentienjarige buitenspeler zou in de Johan Cruijff ArenA beschouwd worden als mogelijk vervanger van Mohammed Kudus. Naast Ajax hebben ook Olympique Marseille, Stade Rennais en Lille OSC naar verluidt interesse.

Nuamah is een negentienjarige aanvaller die tot nu toe dezelfde weg heeft bewandeld als Kudus. De jonge Ghanees startte zijn carrière in eigen land bij de Right to Dream Academy en stapte vorig jaar over naar FC Nordsjaelland.

In Deense dienst maakt Nuamah veel indruk. De teller staat dit seizoen op tien doelpunten en vier assists in 23 wedstrijden. Er zijn in de Superligaen slechts twee spelers die bij meer doelpunten direct betrokken waren: Nicolai Vallys (Brøndby IF/Silkeborg IF) en Patrick Mortensen (Aarhus GF).

Ajax deed in 2020 eerder zaken met Nordsjaelland en nam Kudus toen voor negen miljoen euro over. Die investering betaalt zich komende zomer mogelijk dubbel en dwars uit. Er is veel interesse voor Kudus, die de Amsterdammers zo'n 45 miljoen euro moet opleveren. Onder meer Manchester United en Borussia Dortmund zijn genoemd als mogelijke bestemmingen.