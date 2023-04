Calvin Bassey ontvangt in interlandperiode pijnlijk signaal

Calvin Bassey ging afgelopen week in de fout namens in het duel van Nigeria tegen Guinee-Bissau en dat is niet zonder gevolgen gebleven. De centrumverdediger van Ajax werd maandag door de bondscoach gepasseerd in de return tegen het Afrikaanse land en zag zijn ploeg vanaf de reservebank zegevieren.

In de kwalificatie voor de Afrika Cup geldt Guinee-Bissau als een directe concurrent voor Nigeria, waardoor de 0-1 nederlaag hard aankwam. Bij het tegendoelpunt zag Bassey, die na zijn matige optreden met Ajax tegen Feyenoord sowieso al met een vervelend gevoel de interlandperiode inging, er niet goed uit.

Lees ook: Bassey ook in geboorteland aangepakt na pijnlijke nederlaag Nigeria

Voor de return had dat direct gevolgen, want bondscoach José Peseiro besloot de 23-jarige verdediger op de bank te zetten. Een pijnlijk signaal voor de speler, die vorige zomer voor een enorm bedrag overkwam van Rangers FC. In het resterende deel van het met 0-1 gewonnen duel mocht de Nigeriaan ook niet meer zijn opwachting maken.