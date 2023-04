De Ligt treurt om vertrek Nagelsmann: "Het is een harde beslissing geweest"

Matthijs de Ligt vindt het jammer dat trainer Julian Nagelsmann is ontslagen bij zijn club Bayern München. De 23-jarige verdediger werd deze zomer nog aangetrokken door de trainer en ze hadden een goede band samen. De Duitser moest vertrekken vanwege mindere resultaten na de winterstop.

De Ligt kreeg het nieuws te horen tijdens het trainingskamp van Oranje. "Ik was verrast", gaf de Oranje-international aan bij NU.nl. "We staan tweede in de competitie, zitten in de kwartfinales van de beker én in de kwartfinales van de Champions League. We spelen op drie fronten nog voor alles mee. Maar de directeuren beslissen wie er voor de groep staat. Het is een harde beslissing geweest."

De oud-Ajacied werd in de zomer nog voor zeventig miljoen euro overgenomen van Juventus en dat was op voorspraak van Nagelsmann. "Hij wilde me heel graag hebben en is belangrijk voor mij geweest. Ik heb hem nog een berichtje gestuurd om hem te bedanken. Dat vond ik wel zo netjes. Dankzij hem heb ik goede stappen in mijn ontwikkeling gezet. Het is even slikken geweest."

Duitse boulevardkrant BILD meldde dat de spelersgroep van Bayern zich in twee kampen heeft verdeeld. De Ligt zou in kamp-Nagelsmann zitten en lijnrecht tegenover onder anderen Manuel Neuer, Leroy Sané en Jamal Musiala staan. De Ligt ontkende dat gerucht. "De Duits pers, dat zegt genoeg", benadrukte De Ligt. "Ik heb nog nooit een slechte relatie met een trainer gehad. Je speelt voor de trainer. Ik ga voor hem door het vuur. Dat deed ik ook voor Nagelsmann."

Thomas Tuchel is de vervanger van Nagelsmann en De Ligt is niet bang om onder hem zijn basisplaats te verliezen. "Ik heb genoeg vertrouwen in mezelf. Een trainer stelt me op, maar ik voel het vertrouwen van het team en de directie. Dat is belangrijk. En ik weet dat als ik goed speel, ik belangrijk kan zijn."