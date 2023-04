Duizenden kijkers schrikken: Agüero grijpt tijdens stream plots naar zijn borst

Sergio Agüero heeft terwijl hij door duizenden mensen werd bekeken een medisch incident gehad. De voormalig aanvaller kreeg toen hij met Ibai Llanos aan het streamen was naar eigen zeggen last van een (lichte) hartritmestoornis.

Agüero stopte tijdens de stream plots met praten legde zijn hand op zijn borst. "Wat is er aan hand?", vroeg Llanos, een bekende Spaanse streamer. "Ik denk dat ik een mini-hartritmestoornis heb gehad", reageerde de Argentijn. Llanos stelde voor naar een dokter te gaan, maar dat was volgens Agüero niet nodig.

Agüero stopte eind 2011 met voetballen. Op 30 oktober dat jaar kreeg hij tijdens de wedstrijd tussen FC Barcelona en Deportivo Alavés pijn op de borst. Het was de laatste keer dat de oud-aanvaller van Manchester City in actie kwam. In het ziekenhuis werd een hartritmestoornis vastgesteld, waarna Agüero noodgedwongen zijn spelerscarrière beëindigde.