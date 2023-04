'Dumfries heeft duidelijke plannen voor komende transferzomer'

Hoewel de tegenstander 'slechts' Gibraltar was, heeft Denzel Dumfries zich maandagavond weer in de kijker gespeeld bij Oranje. De vleugelverdediger moest het treffen met Frankrijk nog aan zich voorbij laten gaan wegens een schorsing, maar was in De Kuip goed voor twee assists. Dumfries had over interesse sowieso al niets te klagen. Hij hoopt in de zomer de overstap te maken naar de Premier League.

Dat meldt Fabrizio Romano althans. Dumfries werd de voorbije maanden al meermaals gelinkt aan een overgang naar Manchester United en Chelsea en volgens de Italiaanse transferspecialist heeft de verdediger een duidelijke voorkeur voor een transfer naar de Premier League. Dumfries staat op dit moment nog onder contract bij Internazionale, waarvoor hij dit seizoen vooralsnog 33 keer in actie kwam. Onomstreden is hij echter niet. Van de 24 competitiewedstrijden die hij speelde kwam hij zes keer als invaller binnen de lijnen. Ook in de Champions League begon hij al een paar keer op de bank.

Dumfries maakte in de zomer van 2021 de overstap van PSV naar Internazionale. Hij is bij de huidige nummer drie van de Serie A in het bezit van een contract tot medio 2025, dus geïnteresseerde clubs zullen diep in de buidel moeten tasten. Volgens Football Transfers bedraagt zijn huidige marktwaarde 24,5 miljoen euro. Manchester United zou dus één van de clubs zijn die de verrichtingen van Dumfries in de gaten houden. Het is geen geheim dat trainer Erik ten Hag graag een nieuwe rechtsback aan zijn selectie wil toevoegen. Hij kan momenteel weliswaar beschikken over Aaron Wan-Bissaka en Diogo Dalot, maar de eerstgenoemde mocht afgelopen zomer nog vertrekken en Dalot heeft een contract tot volgend jaar zomer.

Dutch right back Denzel Dumfries joins Wasserman agency — he’s expected to look for new club in the summer after links with Chelsea and Man United in July and January 🇳🇱 #transfers



Premier League would be his favorite option but the race is open, nothing is concrete yet. pic.twitter.com/DwoM0cxVhi — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 28, 2023

Nóg een Nederlander in beeld op Old Trafford

Dumfries is niet de enige rechtervleugelverdediger die in verband wordt gebracht met een transfer naar Manchester United. De club van Ten Hag werd nog niet zo lang geleden ook al gelinkt aan Jeremie Frimpong. De vleugelverdediger staat nu nog onder contract bij Bayer Leverkusen. Frimpong behoorde eind vorig jaar nog tot de WK-selectie van Oranje, maar kwam in Qatar niet in actie. Ronald Koeman riep hem niet op voor de kwalificatieduels met Frankrijk en Gibraltar. Frimpong kan daardoor nog altijd voor [a,https://www.fcupdate.nl/voetbalnieuws/416846/uitspraken-koeman-brengen-frimpong-niet-op-andere-gedachten/,_blank,een ander land] uitkomen, maar hij hoopt nog altijd op een kans in het Nederlands elftal.