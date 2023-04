Erling Haaland in verlegenheid gebracht: politie start onderzoek

De Engelse politie is een onderzoek gestart naar Erling Haaland. De spits van Manchester City wordt ervan verdacht op 15 maart zijn telefoon achter het stuur te hebben gebruikt.

Haaland reed met zijn Rolls-Royce op een vierbaansweg in New Islington in Manchester toen hij de vermeende overtreding beging. The Sun heeft beelden gedeeld waarop te zien is dat een rijdende Haaland in elk geval een aantal seconden een telefoon in de hand heeft.

Als Haaland schuldig wordt bevonden aan het gebruiken van zijn telefoon achter het stuur, dan riskeert hij een boete van 200 pond (omgerekend ongeveer 227 euro) en zes strafpunten op het rijbewijs. In Engeland wordt een ontzegging van de rijbevoegdheid opgelegd voor de duur van zes maanden als binnen drie jaar het aantal van twaalf strafpunten is bereikt. Heeft Haaland zijn rijbewijs minder dan twee jaar in het bezit, dan kan die worden ingevorderd.

Haaland beging de vermeende overtreding een dag nadat hij met Manchester City 7-0 had gewonnen van RB Leipzig in de achtste finale van de Champions League. De Noorse spits was in dat duel vijf keer trefzeker.