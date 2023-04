'Feyenoord kan titel haast niet meer ontlopen, alleen Ajax ziet nog een kans'

Feyenoord lijkt, met nog acht wedstrijden te gaan, de landstitel te pakken in de Eredivisie. De Rotterdammers staan met zes punten voor en volgens de statistieken kan het eigenlijk niet meer fout gaan. De Coolsingel kan zich weer voorbereiden op een feestje, toch is er een maar.

Er zijn 26 wedstrijden gespeeld en na de lang verwachte 2-3 zege van Feyenoord op Ajax, vlak voor de interlandperiode, is het gat tussen deze twee ploegen nu zes punten. Met nog acht duels te gaan kan het volgens Opta bijna niet meer fout gaan voor de ploeg van Arne Slot.

Artikel gaat verder onder video

Deze voorsprong van zes punten in 26 wedstrijden kwam in het verleden twintig keer voor in de Eredivisie. In alle twintig gevallen ging het landskampioenschap naar de koploper. Volgens het Opta League Predicition-model is de kans ook 94,2% dat Feyenoord er met de schaal vandoor gaat.

De uitzondering

Twaalf jaar geleden in het seizoen 2010/2011 stond PSV na 26 wedstrijden vijf punten voor op Ajax. Die voorsprong liep in speelronde 28 zelfs op naar zes punten. Uiteindelijk ging niet PSV er met de schaal vandoor, maar het Ajax onder leiding van Frank de Boer. Dit seizoen is nog altijd het enige jaargang waarin een club in acht wedstrijden een achterstand van zes punten wist te achterhalen.