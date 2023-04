'Hamstra bij Ajax voor de bus gegooid door Huntelaar en Lenderink'

Gerry Hamstra kondigde recent zijn vertrek aan als technisch manager bij Ajax. De 52-jarige oud-trainer wordt voor een belangrijk deel verantwoordelijk gehouden voor de tegenvallende transferperiode die de club afgelopen zomer doormaakte, maar dat is volgens Mike Verweij niet geheel terecht.

Verweij, Ajax-clubwatcher namens De Telegraaf, besprak het vertrek van Hamstra tijdens de Kick Off-podcast van zijn werkgever. "Hoe meer mensen je binnen Ajax spreekt, Gerry Hamstra is natuurlijk duur Susan Lenderink (financieel directeur, red.) en Klaas-Jan Huntelaar voor de bus gegooid bij Ajax", steekt Verweij van Wal. "Zij is natuurlijk heel slim, en Huntelaar ook. Ze zijn afgelopen zomer met z'n drieën opgetrokken, hebben samen het transferbeleid voor hun rekening genomen, en dat is één grote puinhoop geworden."

Toch blijven Huntelaar en Lenderink 'gewoon' aan in Amsterdam, terwijl Hamstra uiteindelijk de eer aan zichzelf houdt. "Daar wordt vervolgens één iemand op afgerekend, en dat is het makkelijkste slachtoffer: Gerry Hamstra", zo vindt Verweij. "Ik snap dat er koppen moeten rollen, maar het is wel heel makkelijk om Hamstra er dan uit te gooien en Lenderink te laten doorgaan alsof er niets gebeurd is."

Hamstra werd begin 2022 intern doorgeschoven bij Ajax toen Marc Overmars de club halsoverkop verliet. Sindsdien was hij, met ondersteuning van Huntelaar en algemeen directeur Edwin van der Sar, verantwoordelijk voor het technische beleid van de club. Onder zijn bewind werd Alfred Schreuder aangesteld als opvolger voor de vertrokken Erik ten Hag en gaf de club afgelopen zomer in totaal meer dan 100 miljoen euro uit aan spelers als Steven Bergwijn, Calvin Bassey en Brian Brobbey. Op korte termijn lijkt Ajax in de persoon van Julian Ward (ex-Liverpool) een definitieve opvolger voor Overmars aan te gaan stellen.