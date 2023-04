Het resterende programma van de titelkandidaten in de Premier League

De Premier League belooft dit seizoen een spannende climax te krijgen. Arsenal en Manchester City strijden met elkaar om het felbegeerde kampioenschap in Engeland. Op dit moment staan The Gunners er uitstekend voor, maar The Citizens blijven tot het einde loeren op hun kans. FCUpdate.nl zet de resterende wedstrijden op een rijtje.

Arsenal werd in 2004 voor de laatste keer landskampioen van Engeland. Daarna ging de titel in de Premier League naar rivalen als Chelsea, Manchester United, Liverpool, Manchester City en Leicester City. Dit seizoen mogen de trouwe supporters van de Londenaren nog altijd hopen op langverwacht succes. De enige overgebleven concurrent lijkt City te zijn en die strijd blijft waarschijnlijk spannend tot het einde. Maar het programma van Arsenal liegt er niet om en dus zal manager Mikel Arteta zijn ploeg scherp houden.

In Manchester is men dit jaar dus de jager in plaats van de prooi. De afgelopen twee titels staan op naam van City, terwijl The Citizens in de laatste vijf jaar zelfs vier keer kampioen werden. Arsenal moet nog op bezoek in het Etihad Stadium, waar Erling Haaland gretig zal wachten. Maar ook voor City staan er nog wat lastige wedstrijden op de planning. Daarom zal manager Pep Guardiola nog niet bezig zijn met het duel met Arsenal. De eerstvolgende wedstrijd is in de ogen van de trainer immers altijd de meeste belangrijke.

Stand Premier League

1. Arsenal 28-69 (+40)

2. Manchester City 28-61 (+42)

Programma Arsenal

01/04 Arsenal - Leeds United

09/04 Liverpool - Arsenal

16/04 West Ham United - Arsenal

21/04 Arsenal - Southampton

26/04 Manchester City - Arsenal

29/04 Arsenal - Chelsea

07/05 Newcastle United - Arsenal

13/05 Arsenal - Brighton & Hove Albion

20/05 Nottingham Forest - Arsenal

28/05 Arsenal - Wolverhampton Wanderers

Programma Manchester City

01/04 Manchester City - Liverpool

08/04 Southampton - Manchester City

15/04 Manchester City - Leicester City

26/04 Manchester City - Arsenal

30/04 Fulham - Manchester City

03/05 Manchester City - West Ham United

07/05 Manchester City - Leeds United

13/05 Everton - Manchester City

20/05 Manchester City - Chelsea

28/05 Brentford - Manchester City

*de wedstrijd tussen Brighton & Hove Albion en Manchester City moet nog worden ingepland.