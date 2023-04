Lofzang voor Frenkie: 'Hij is het heden en de toekomst van FC Barcelona'

Frenkie de Jong (25) wilde in de afgelopen zomer bij FC Barcelona blijven, terwijl de Catalaanse grootmacht hem graag voor een groot bedrag had verkocht. Dat had weliswaar niet zozeer met zijn kwaliteiten te maken, maar vooral met de financiële situatie. Een jaar later is de situatie anders en wil Xavi de smaakmaker eigenlijk niet kwijt. In Catalonië zijn ze lovend over hem.

Voor de Nederlandse middenvelder veranderde Xavi zelfs het systeem van FC Barcelona. Niet langer werd er in het Catalonië heilige 4-3-3 gespeeld, maar met Gavi, Pedri, Sergio Busquets en Frenkie toverde Xavi een systeem met vier middenvelders tevoorschijn. "Frenkie is een sleutelspeler bij Barcelona", omschrijft El Mundo Deportivo-journalist Sergi Solé de rol van de oud-Ajacied bij Barcelona.

Met Busquets achter zich op het middenveld, kan Frenkie regelmatig uitblinken. Het is nog onduidelijk of de captain van de Catalaanse grootmacht blijft. "Xavi wil Busquets graag houden, maar zijn contract loopt na dit seizoen af", weet Solé. Daarom is het behouden van Frenkie nog belangrijker geworden voor Barcelona. "Frenkie is het heden en de toekomst van Barcelona, terwijl Busquets' loopbaan eindigt", stelt de journalist, die ook weet waarom Frenkie zelf afgelopen jaar besloot om te blijven bij FC Barcelona.

"Hij wilde Champions League-voetbal spelen, al waren dat uiteindelijk maar zes potjes." In de afgelopen zomer deed Manchester United een serieuze poging, maar de club van Erik ten Hag ving bot bij Frenkie. "Toen speelde United nog Europa League en hadden ze Casemiro nog niet opgepikt bij Real Madrid. Maar het is duidelijk dat hij wilde blijven, ondanks dat Ten Hag hem graag naar Manchester United wilde halen. Frenkie wil alleen blijven."

Daarin heeft de toekomst van Busquets geen directe invloed. "Frenkie heeft nu al een grote rol binnen Barcelona." Of Xavi op langere termijn weer terug wil naar een systeem met drie middenvelders, is onduidelijk. Solé: "Maar voor Frenkie is vier middenvelders beter. Dan komt hij in een rol die hij bij Ajax ook had. Bovendien zijn Ousmane Dembélé en Raphinha beiden beter vanaf de rechterkant."

Door: Vincent Houttuin & Nathan Sprey