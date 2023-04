Marca luidt noodklok voor het Spaanse voetbal na verlies in Schotland

Spanje verloor dinsdagavond verrassend het EK-kwalificatieduel in en tegen Schotland met 2-0. Op Hampden Park was Scott McTominay door beide doelpunten te maken de gevierde man bij de Schotten. Volgens de Spaanse krant Marca staat de verliespartij van de nationale ploeg niet op zichzelf en gaat het niet goed met het Spaanse voetbal.

Na het voorbije WK nam Luis de la Fuente het stokje als bondscoach over van Luis Enrique. 'De nederlaag in Schotland is geen ongelukje, zoals De la Fuente het noemt', schrijft Marca woensdag. 'Het Spaanse team is volledig betrokken bij een identiteitscrisis die explodeerde tijdens het WK in Qatar, toen Marokko Luis Enrique letterlijk naar huis stuurde', vervolgt de krant.

Volgens de krant zit het Spaanse voetbal in z'n geheel in een dip. 'De tegenslag in Schotland wordt toegewezen aan De la Fuente, maar het zou niet eerlijk zijn alleen naar hem te kijken', meent Marca. 'Het gaat niet goed, zowel met de nationale ploeg als op internationaal clubniveau waar alleen Real Madrid de verwachtingen waarmaakt op het hoogste niveau.'

Ter illustratie haalt de krant de statistieken van de nationale ploeg sinds de verloren halve finale van het EK van 2021 erbij, toen Italië op Wembley te sterk was voor de Spanjaarden. 'Sindsdien hebben ze 22 wedstrijden gespeeld: dertien overwinningen, vier gelijke spelen en vijf verliespartijen', somt de krant op. 'Dit geeft niet alleen globaal de instabiliteit weer van het team dat jarenlang nauwelijks verloor, maar laat ook zien dat het permanent in de risicozone zit', zo vindt de krant. 'Schotland is het meest recente voorbeeld van enkele uitstapjes waarbij de ploeg moest zweten in ondenkbare plaatsen als Kosovo of Georgië', haalt het de moeizame resultaten buitenshuis aan.

In juni wacht De la Fuente een volgende krachtmeting met Italië, als in Nederland de halve finales en de finale van de Nations League worden gespeeld. 'Nu rijst de vraag of het nieuwe Spanje dan weer eens een grote overwinning tegen een topland kan boeken of zal afhaken bij de besten van Europa en moet gaan nadenken hoe het uit een situatie kan komen die opgesloten leek in verre herinneringen.'