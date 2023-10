Luis Enrique krijgt ongekend harde schop na uit Italië: 'Ik ben blij dat hij naar Frankrijk is gegaan'

Napoli was in het afgelopen seizoen één van de absolute smaakmakers op de Europese velden. De Napolitanen kroonden zich voor het eerst sinds 1990 tot kampioen van Italië en reikten in de Champions League tot de kwartfinales. Dit seizoen loopt het tot dusver echter een stuk minder bij Napoli. Rudi Garcia staat weliswaar onder grote druk, maar voorzitter Aurelio De Laurentiis is desondanks blij dat hij niet Luis Enrique heeft aangesteld als hoofdtrainer.

Er stond in het afgelopen seizoen lang geen maat op Napoli. Vooral in de eerste seizoenshelft was de ploeg van toenmalig trainer Luciano Spalletti niet te stoppen. Zo maakte Napoli in de groepsfase van de Champions League veel indruk door Liverpool op een grote nederlaag te trakteren en in het tweeluik met Ajax liefst tien keer te scoren. Spalletti en zijn manschappen strandden in het miljardenbal uiteindelijk in de kwartfinale, maar gingen er in eigen land wel met de hoofdprijs vandoor. Spalletti nam afscheid met de landstitel en werd vervangen door Garcia.

De Fransman stond echter niet bovenaan het verlanglijstje van De Laurentiis. Luis Enrique leek de belangrijkste kandidaat om de succesvolle Spalletti op te volgen. De Spanjaard, die na het WK in Qatar opstapte bij de nationale ploeg, tekende echter bij Paris Saint-Germain. Wie denkt dat De Laurentiis baalt dat hij er niet in is geslaagd de voormalig succescoach van FC Barcelona - waarmee Enrique in 2015 de treble won - binnen te halen, komt bedrogen uit. “Ik heb Enrique ook gebeld en gelukkig is hij naar Frankrijk gegaan. Kijk naar de resultaten die hij boekt”, zegt De Laurentiis in gesprek met Repubblica.

PSG is inderdaad teleurstellend aan het seizoen begonnen. De regerend kampioen van Frankrijk haalde slechts vijftien punten uit de eerste acht wedstrijden en staat daarmee op de derde plaats in de Ligue 1. In de Champions League resulteerde de eerste groepswedstrijd tegen Borussia Dortmund weliswaar in een 2-0 zege, maar ging het twee weken later op pijnlijke wijze mis tegen Newcastle United (4-1). “Tijdens een gespreksronde van drie dagen kon hij mij niet overtuigen. Ik heb veel coaches gebeld”, aldus De Laurentiis. De keuze viel uiteindelijk op Garcia. De Fransman heeft het zoals geschreven erg moeilijk. Napoli verloor al twee keer in de competitie en vindt zichzelf na acht duels terug op de vijfde plaats.

Garcia lijkt desondanks (nog) niet te hoeven vrezen voor zijn baan. “Ik zal op het juiste moment de juiste beslissingen nemen. De omgeving kan mij niet beïnvloeden, je moet altijd de tijd nemen om na te denken”, zegt De Laurentiis. “Elke overhaaste beslissing is een verkeerde beslissing. In het leven is het niet mogelijk om alles hier en nu te hebben. (…) Als je een coach inhuurt die het Italiaanse voetbal niet meer kent, is het normaal om te worstelen, hetzelfde zou met iedereen zijn gebeurd”, aldus de voorzitter.