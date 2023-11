Luis Enrique kwaad op Mbappé ondanks hattrick: 'Heb niks over die goals te zeggen'

Paris Saint-Germain trainer Luis Enrique was na afloop van het met 3-0 gewonnen competitieduel met Stade de Reims helemaal niet te spreken over de man van de wedstrijd, . De 24-jarige aanvaller nam de volledige PSG-productie voor zijn rekening, maar de Spanjaard reageerde na de wedstrijd opvallend koeltjes op die prestatie.

Tegenover de camera's van Prime Video Sport laat de oud-trainer van Barcelona en het Spaanse nationale elftal zich bijna laatdunkend uit over de prestatie van zijn sterspeler. "Ik ben vandaag niet echt blij met Kylian", laat de Spanjaard optekenen. "Ik heb niks te zeggen over de doelpunten, maar hij kan het elftal op verschillende manieren meer helpen", vervolgt hij enigszins cryptisch.

Doorvragen van de verslaggever van dienst heeft geen zin: Luis Enrique wenst niet publiekelijk zijn probleem met het spel van Mbappé te ventileren. "Ik ga daar eerst met hemzelf over praten", laat de trainer weten. "Ik vertel jullie niet waar het over gaat, dat is privé", besluit Enrique het onderwerp.

Dankzij de zege van zaterdagavond is PSG weer over OGC Nice heen geklommen naar de eerste plaats in de Ligue 1. Midweeks was er echter een hoop chagrijn over de 2-1 nederlaag die de steenrijke topclub in de Champions League leed bij AC Milan. Mbappé was afgelopen zomer een hot item in Parijs, omdat hij zijn komende zomer aflopende contract niet wil verlengen, waardoor hij na het lopende seizoen transfervrij is. Desondanks staat hij na zaterdagavond alweer op dertien doelpunten in elf competitiewedstrijden.