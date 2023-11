Kylian Mbappé maakt achtste hattrick in Ligue 1 en passeert Zlatan Ibrahimovic

heeft zijn eerste hattrick van het seizoen te pakken. De spits van Paris Saint-Germain besliste eigenhandig de uitwedstrijd tegen Stade Reims in Stade Auguste-Delaune: 0-3.

Al in de derde minuut sloeg Mbappé voor het eerst toe. Hij nam een voorzet van Ousmane Dembélé in één keer uit de lucht en vond de verre rechterhoek. Vlak daarna werd aan de overkant een doelpunt van Junya Ito afgekeurd wegens buitenspel en dat was zeker niet het enige moment waarop Stade Reims dreigend werd. De thuisploeg, met Nederlander Azor Matusiwa en ex-Ajacied Mohamed Daramy in de ploeg, kwam echter niet tot scoren.

In de tweede helft beslist Mbappé de wedstrijd definitief in het voordeel van PSG. De competitietopscorer was na een klein uur het eindstation van een rappe tegenaanval en datzelfde scenario herhaalde zich acht minuten voor tijd. PSG heeft 27 punten uit 12 wedstrijden en heeft een voorsprong van een punt op nummer twee OGC Nice; Stade Reims staat vierde, maar kan zondag nog worden ingehaald door Lille OSC.

Zlatan Ibrahimovic

Voor de 24-jarige Mbappé was het zijn achtste hattrick in de Ligue 1. Daarmee is hij de speler met de meeste hattricks in de Ligue 1 in de 21ste eeuw, gevolgd door Zlatan Ibrahimovic (zeven), Wissam Ben Yedder (zes), Alexandre Lacazette en Edinson Cavani (allebei vijf).