LaLiga-baas Javier Tebas doet een gewaagde voorspelling over de toekomst van Kylian Mbappé

LaLiga-president Javier Tebas heeft er veel vertrouwen in dat met ingang van volgend seizoen in zijn competitie te bewonderen is. De Fransman wordt al jaren in verband gebracht met een overstap naar Real Madrid, maar hij bleef Paris Saint-Germain tot op heden trouw. Tebas verwacht dat daar volgend jaar verandering in komt.

Als het aan Real Madrid had gelegen, dan had Mbappé al een tijdje in Spanje gevoetbald. De nummer twee van het afgelopen seizoen in LaLiga heeft in het verleden meermaals werk geprobeerd te maken van de komst van de Franse ster. In 2021 had het nog een astronomisch bedrag van 180 miljoen euro over voor Mbappé, die op dat moment nog maar een eenjarig contract had bij PSG. De Fransen wilden hem echter niet laten gaan, zelfs niet voor zóveel geld. Dan maar een jaar later transfervrij, dacht Real Madrid. Maar de aanvaller zette tot verrassing van velen zijn handtekening onder een nieuw contract in het Parc des Princes.

PSG en Mbappé lagen afgelopen zomer met elkaar in de clinch, waardoor de geruchten over een overstap naar Real Madrid weer toenamen. De Fransman heeft bij PSG een contract tot medio 2024. Hij lijkt niet van plan dat te gaan verlengen, waardoor PSG hem afgelopen zomer al van de hand wilde doen. Op de achtergrond wordt gefluisterd dat Real Madrid en Mbappé al een overeenstemming hebben bereikt over een contract dat ingaat vanaf het seizoen 2024/25. Dat zal tegen die tijd moeten blijken, maar duidelijk is dat meerdere partijen met smart zitten te wachten op het vertrek van Mbappé naar de Spaanse hoofdstad.

Tebas, bijvoorbeeld. De president van de Spaanse competitieorganisator heeft in een interview met Movistar+ laten weten dat hij verwacht dat Mbappé vanaf volgend seizoen in zijn competitie actief zal zijn. “Overtuigd ben ik niet, maar het is zeker een lotsbestemming voor hem. Ik denk voor 70 0f 80 procent dat hij volgend seizoen in LaLiga zal spelen”, aldus Tebas. De nederlaag van Real Madrid bij Atlético (3-1) afgelopen zondag toonde aan dat de Koninklijke Mbappé goed kan gebruiken. De Fransman was dit seizoen in zes wedstrijden al goed voor acht doelpunten.