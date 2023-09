PSG mede dankzij krankzinnige misser Dembélé onderuit: crisis in zicht

Paris Saint-Germain nam deze zomer afscheid van de grote sterren als Lionel Messi, Neymar, Sergio Ramos en Marco Verratti, maar dé oplossing om de laatste stap te zetten naar de Champions League-top, is het nog niet gebleken. De ploeg van Luis Enrique verloor vrijdagavond voor de derde keer in vijf Ligue 1-duels punten: ditmaal ging het in eigen huis onderuit tegen OGC Nice.

Daarmee zijn er nog altijd volop problemen voor PSG, dat deze zomer met de verkoop van een meer dan een handvol absolute topvedettes met Enrique een nieuwe weg wilde inslaan. Er kwamen weer voor een meerdere miljoenen aan spelers naar de Franse hoofdstad. Maar de eerste twee duels in de Ligue 1 werd er gelijk gespeeld en hoewel er daarna tweemaal werd gewonnen, was het in het Parc des Princes allesbehalve overtuigend in eigen huis tegen OGC Nice.

De enige die, wat de omstandigheden ook zijn en wie er ook naast hem staat, altijd presteert, is Kylian Mbappé. Na een half uur maakte de international van Frankrijk het openingsdoelpunt van uitblinker Teremas Moffi ongedaan, maar in zijn eentje kon de international van Frankrijk het ook niet. Ousmane Dembélé had PSG even daarvoor al op gelijke hoogte moeten schieten, maar de buitenspeler hielp een gigantische kans om zeep.

Omdat Moffi met nog een assist en goal vervolgens OGC Nice op een 1-3 voorsprong zette, deed de pijnlijker misser van de oud-speler van FC Barcelona nog meer pijn bij PSG, dat in de slotfase dankzij een heerlijke volley van wie anders dan Mbappé - wiens broertje Ethan Mbappé voor het eerst bij de wedstrijdselectie zat - nog wel de spanning terugbracht in het duel. Maar ook na het vertrek van alle sterren kan hij het niet in zijn eentje bij Paris Saint-Germain, dat van de eerste vijf wedstrijden in de Ligue 1 er slechts twee won. Als dat ritme zo doorgaat, dan is de eerste crisis in Parijs alweer aanstaande.

Man van de wedstrijd: 𝐓𝐄𝐑𝐄𝐌 𝐌𝐎𝐅𝐅𝐈 🦸‍♂️

PSG raakt nog dieper in de problemen.. Na een doelpunt en een assist schiet de Nice-spits wederom raak! 🎯#ZiggoSport #Ligue1 #PSGOGCN pic.twitter.com/feMZGD2yrr — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 15, 2023