'Spurs zetten hoog in: ook Zidane in beeld als opvolger Conte'

Na het ontslag van Antonio Conte is Tottenham Hotspur druk doende met de zoektocht naar een nieuwe hoofdtrainer. Mauricio Pochettino, Julian Nagelsman en Luis Enrique werden de voorbije dagen al gelinkt aan de vacante managerspositie in Londen, maar volgens Sky Italia is ook Zinedine Zidane in beeld.

Conte werd afgelopen zondag definitief uit zijn functie ontheven. Hoewel the Spurs momenteel op de vierde plaats bivakkeren die volgend seizoen recht geeft op deelname aan de Champions League, was er onvoldoende vertrouwen in de trainer door de matige resultaten van de afgelopen weken. In de Champions League werd de club in de achtste finale uitgeschakeld door AC Milan, terwijl Sheffield United eerder in maart al een einde maakte aan het FA Cup-avontuur.

Na het vertrek van Conte maakte Tottenham bekend dat assistent Christian Stellini het seizoen af mag maken. Oud-speler Ryan Mason, in 2021 nog de tijdelijke opvolger van José Mourinho, zal Stellini gaan bijstaan. In de tussentijd is de club druk doende een definitieve opvolger voor Conte binnen te halen. Mauricio Pochettino is volgens Engelse media favoriet om terug te keren op het oude nest, terwijl ook de recent bij Bayern München ontslagen Julian Nagelsmann genoemd wordt. Volgens Sky Italia is ook Zinedine Zidane een kandidaat voor de functie.

Zidane zit zonder club sinds hij in 2021 voor de tweede keer afzwaaide als trainer van Real Madrid. Sindsdien werd vijftigjarige Fransman onder meer in verband gebracht met het bondscoachschap van zowel Frankrijk als Brazilië. Didier Deschamps bleef na het WK echter 'gewoon' aan bij Les Bleus. Voor de functie in Brazilië wordt de naam van Zidane's opvolger in Madrid, Carlo Ancelotti, juist steeds nadrukkelijker genoemd.