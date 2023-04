Mazraoui openhartig over hartproblemen: 'Dan schrik je toch wel'

Noussair Mazraoui is inmiddels weer terug bij Bayern München, maar de ex-Ajacied heeft een zware periode achter de rug. Tijdens het WK in Qatar werd hij geveld door het coronavirus en dat pakte voor de rechtsback dramatisch uit. Mazraoui vertelde onlangs over de hartproblemen die hij aan de ziekte over hield.

De 25-jarige international van Marokko kreeg op het WK te maken met het coronavirus, dat zorgde voor een ontsteking aan zijn hartzakje. "Het WK begon heel mooi", aldus Mazraoui bij de podcast Minuut voor Allah. "Ik raakte wel snel geblesseerd, maar dat was niks ernstigs. Ik kon in de tweede wedstrijd weer starten. Zoals iedereen weet, ben ik tijdens het WK ziek geworden. Daar heb ik tot op de dag van vandaag last van. Het virus heeft mij geraakt bij het hart."

Mazraoui kreeg tijdens het voor Marokko succesvolle toernooi het vervelende nieuws te horen. Onlangs maakte hij pas zijn rentree in de wedstrijdselectie van Bayern. De schrik zat er bij de geboren Nederlander echter goed in. "Het was zeker moeilijk om dat te horen. Ik heb genoeg blessures gehad, maar nooit dichtbij het hart. Dan schrik je toch wel. Mijn gezondheid ging in twee dagen van goed naar heel slecht."

Speeltijd bij Bayern

Mazraoui is bezig aan zijn eerste seizoen in Duitsland. Hij liet Ajax vorige zomer transfervrij achter zich voor een avontuur in de Bundesliga. Vooralsnog zullen beide partijen nog niet echt tevreden zijn over de samenwerking. Mazraoui speelde negentien wedstrijden in de hoofdmacht van de grootmacht uit Beieren, maar wist nog geen vaste basisplaats te veroveren. Aanstaande zaterdag wacht de kraker tegen Bundesliga-koploper Borussia Dortmund.