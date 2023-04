Middenvelder laat zich zien aan Ten Hag; Turkije en Kökçü stellen teleur

Schotland heeft dinsdagavond voor een stunt gezorgd in de kwalificatiereeks voor het EK van 2024 in Duitsland. Spanje, dat afgelopen zaterdag nog met ruime cijfers te sterk was voor Noorwegen, werd op een verrassende 2-0 nederlaag getrakteerd. Turkije, waar Feyenoord-aanvoerder Orkun Kökcü wederom een basisplaats had, beleefde daarentegen een avond om snel te vergeten.

Spanje had hoge verwachtingen van het afgelopen WK in Qatar, maar kon na de achtste finales al naar huis. De ploeg van toenmalig bondscoach Luis Enrique werd in de eerste ronde van de knock-outfase zeer verrassend na strafschoppen geklopt door Marokko. Enrique stapte na de voortijdige uitschakeling op bij de Spaanse bond, die Luis de la Fuente aanstelde als nieuwe bondscoach. De la Fuente kende met een 3-0 overwinning op Noorwegen een goede start.

Maar die kreeg dinsdagavond dus geen passend vervolg. Het ging al vroeg in de wedstrijd mis voor de Spanjaarden. Manchester United-middenvelder Scott McTominay opende al na zeven minuten de score. Mogelijkheden kreeg Spanje vervolgens zeker, maar de Schotse doelman Angus Gunn werd niet geklopt. De Schotten mochten overigens niet klagen met de arbitrage. Andrew Robertson gaf de Spanjaard Pedro Porro een tik in zijn gezicht, maar de scheidsrechter trok slechts de gele kaart.

Met Robertson dus 'gewoon' nog binnen de lijnen schoot Schotland ook in de tweede helft uit de startblokken. Ditmaal had het thuisland zelfs één minuut minder nodig om te scoren. Na een geweldige actie van Kieran Tierney belandde de bal voor de voeten van McTominay. De middenvelder van Manchester United maakte zijn tweede van de avond en bracht het stadion daarmee opnieuw in extase. De Schotse overwinning kwam in het restant van de tweede helft niet meer in gevaar, waardoor Spanje de eerste teleurstelling onder De la Fuente moet slikken.

Turkije - Kroatië 2-0

Turkije beleefde zaterdag een uitstekende start van de kwalificatiereeks. De beladen uitwedstrijd tegen Armenië werd onder meer dankzij een treffer van Kökçü met 2-1 gewonnen. Daarmee tankten de Turken vertrouwen voor het thuisduel met Kroatië. Ze gingen prima van start en creëerden in de openingsfase de betere kansen, maar zoals wel vaker toonde Kroatië zich een erg geslepen ploeg. De eerste beste goede kans resulteerde meteen in een treffer. Mateo Kovacic, de maker van de 0-1, maakte er in de blessuretijd van de eerste helft ook 0-2 van. Daarmee was het duel eigenlijk wel beslist. Turkije probeerde het na de pauze nog wel, maar slaagde er niet in er nog een wedstrijd van te maken.