NEC-supporters komen met prachtig gebaar voor overleden Thijs Slegers

De supportersvereniging van NEC heeft een oproep gedaan om zaterdagavond tijdens de wedstrijd tegen PSV een eerbetoon te brengen aan Thijs Slegers. De perschef van de Eindhovense club overleed maandag op 46-jarige leeftijd aan de gevolgen van leukemie.

'Afgelopen maandag overleed PSV-perschef Thijs Slegers. Zaterdag is zijn club PSV de tegenstander in ons Goffertstadion. Namens de supporters willen wij graag ons respect tonen voor Thijs en steun bieden aan de nabestaanden door in de 12e minuut massaal te applaudisseren', klinkt de oproep.

Voorafgaand aan het duel tussen NEC en PSV zal een minuut stilte worden gehouden. De ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij speelt de wedstrijd met rouwbanden.

Supporters van PSV krijgen aanstaande zondag de mogelijkheid om afscheid te nemen van Slegers. Vanaf 18.30 uur kan eenieder die dat wil in het Philips Stadion een laatste groet brengen. Om 20.30 wordt de wachtrij gesloten.