Neymar verbrast live op Twitch binnen no-time gigantisch bedrag

Neymar heeft dinsdag tijdens een casinosessie binnen no-time een bedrag van één miljoen euro verbrast. De 31-jarige aanvaller van Paris Saint-Germain streamde zijn gokavontuur op Twitch.

Sinds eind vorig jaar is Neymar ambassadeur van Blaze. Dinsdag promootte hij het online casino door er op Twitch live te gokken. Het startbedrag van één miljoen joeg hij er snel doorheen. Met name aan de roulettetafel had Neymar weinig geluk.

Toen de teller op nul stond, deed een geamuseerde Neymar alsof hij moest huilen. Het bedrag van één miljoen euro kwam vermoedelijk niet uit eigen zak, maar werd waarschijnlijk gesponsord door het online casino.

Artikel gaat verder onder video

Neymar heeft op dit moment veel tijd om zich met zaken die niet met voetbal te maken hebben bezig te houden. Door een op 19 februari in de thuiswedstrijd tegen Lille OSC (4-3) opgelopen enkelblessure ligt hij er lang uit. Mogelijk komt hij pas volgend seizoen weer in actie.

[tweet,postunited/status/1641328411812458502]