PSV geeft fans gelegenheid afscheid te nemen van Slegers

Aanstaande zondag krijgen supporters van PSV de mogelijkheid om afscheid te nemen van de maandag overleden perschef Thijs Slegers. Ook zal rond de eerstvolgende wedstrijden van de club stil worden gestaan bij zijn overlijden.

Om 18.30 uur opent PSV de deuren van ingang zes van het Philips Stadion. 'Vanaf dat moment is iedereen die Thijs een laatste groet wil brengen van harte welkom. Rond 20.30 uur wordt de wachtrij gesloten', schrijft de club op de eigen website.

Daarnaast zullen zowel de spelers van het eerste elftal van PSV als die van Jong PSV en die van PSV Vrouwen hun eerstvolgende wedstrijd met rouwbanden spelen. Ook wordt voor de aftrap van hun duels een minuut stilte in acht genomen.

Om 18.30 uur gaan de deuren van ingang zes van het stadion open.https://t.co/sHRfwy6PnE — PSV (@PSV) March 28, 2023

Slegers overleed maandag nadat hij opnieuw was getroffen door acute leukemie. In 2020 openbaarde de ziekte zich voor het eerst, maar leek een stamceltransplantatie succesvol te zijn geweest. Al snel kreeg hij echter last van ernstige bijwerkingen en een afstotingsziekte. Begin februari meldde de oud-journalist dat hij daarvan niet meer zou gaan genezen. Sindsdien zette hij zich met succes in voor het werven van nieuwe stamceldonoren.