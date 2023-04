PSV vreesde voor gitzwart scenario dat de club ver had teruggeworpen

Er is bij PSV opgelucht ademgehaald na de bekendmaking van de straf voor het incident met Dylano K. tijdens de Europa League-wedstrijd tegen Sevilla. In het Philips Stadion vreesde men volgens het Eindhovens Dagblad voor een veel zwaardere straf.

PSV moet de eerstkomende Europese thuiswedstrijd een deel van de oosttribune (851 plaatsen) sluiten en de UEFA een bedrag van 20.000 euro overmaken. Daarnaast is PSV een geldboete van ruim 9.000 euro opgelegd omdat er bier op het veld is gegooid. De totale schade komt uit op ongeveer 60.000 euro.

Dat valt alleszins mee. 'Het valt werkelijk in het niet bij datgene waarvoor aan de Eindhovense Frederiklaan gevreesd werd', aldus het Eindhovens Dagblad. Was PSV bijvoorbeeld voor een jaar uitgesloten van deelname aan Europees voetbal, dan had dat de club tientallen miljoenen kunnen kosten. Niet alleen omdat er dan geen Europese inkomsten zouden zijn, maar ook omdat spelers dan geen perspectief hadden gehad.

Zelfs een paar wedstrijden zonder publiek 'was overkomelijk geweest'. Die scenario's kwamen niet uit, waardoor PSV gisteren intern een zucht van verlichting kon slaken. Naar buiten toe gebeurde dat niet: Marcel Brands gaf op de officiële website aan te balen van de straf en liet weten de geldboete van 20.000 euro te zullen proberen te verhalen op de man die Sevilla-keeper Marko Dmitrovic aanviel.