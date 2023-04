Ronald de Boer denkt droombestemming van Orkün Kökçü te kennen

Ronald de Boer voorspelt dat Feyenoord een mooie transfersom gaat overhouden aan het vertrek van Orkun Kökçü. De 22-jarige middenvelder heeft volgens De Boer 'het licht gezien' en bewijst dit seizoen op alle niveaus dat hij klaar is voor de volgende stap.

Kökçü speelde de voorbije interlandperiode twee wedstrijden met Turkije. Tegen Armenië maakte hij op fraaie wijze een doelpunt. "Hij neemt bij Turkije dezelfde rol in als bij Feyenoord. Hij neemt het heft in handen, kijkt vooruit, probeert altijd de bal vooruit te spelen, heerst aan de bal en wordt niet zenuwachtig", aldus De Boer bij Ziggo Sport.

Onder Arne Slot heeft Kökcü zich de afgelopen anderhalf jaar goed ontwikkeld. Met name op fysiek gebied heeft de middenvelder stappen gezet. "Hij heeft het licht gezien", stelt De Boer. "Hij weet nu dat hij goed moet omgaan met zijn lichaam en ervoor moet zorgen dat hij een sportlichaam heeft. Je ziet aan alles dat die jongen goed in zijn vel zit. Hij ziet er ongelooflijk fit uit. Daardoor maakt hij nu zo'n geweldig seizoen door. Hij kan natuurlijk geweldig voetballen Als je dat ook nog eens negentig minuten lang kunt doen en ballen kunt afpakken…"

Het zou zomaar kunnen dat Kökcü bezig is aan zijn laatste maanden in dienst van Feyenoord. "Hij gaat zeker voor een heel groot bedrag weg. Ik denk dat hij ook moeilijk te houden is. Hij doet het geweldig op Europees niveau, in de Eredivisie en dan ook op dit niveau (de EK-kwalificatie, red.) Ik denk dat hij droomt van clubs als Galatasaray of Fenerbahçe."