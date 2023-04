Rondo lacht om Wout Weghorst en komt met pijnlijke bijnaam op de proppen

Wout Weghorst kende een uiterst ongelukkige wedstrijd tegen Gibraltar (3-0). De boomlange spits liet enkele grote kansen onbenut en stond verschillende keren in de weg bij een Oranje-kans. Bij het programma Rondo van Ziggo Sport blikten de analisten lachend terug op de prestaties van Weghorst, en kwamen zelfs met een pijnlijke bijnaam.

"Ik hoorde in de kamer waar wij naar de wedstrijd keken op een gegeven moment de naam 'Pechhorst' voorbijkomen", vertelt presentator Wytse van der Goot, die kan rekenen op hard gelag van de analisten. "Hij ging zelfs ballen stoppen. Kijk, dit is goed verdedigd", lacht Ruud Gullit om de beelden toen Weghorst een inzet van Matthijs de Ligt 'onschadelijk' maakte.

"Hij had het vandaag niet, laat ik het daarbij houden", zegt Gullit. Ook Jan Mulder liet zich uit over Weghorst. "Ik kijk altijd met hele rare ogen naar hem. Ik heb heel veel bewondering voor hem, maar tegelijkertijd denk ik: 'Dit is niet goed genoeg voor Manchester United en Oranje.' Zo nu en dan zie je wel mankementen", sprak de oud-voetballer.

Concurrentiestrijd

Door het afscheid van Luuk de Jong en Vincent Janssen lijkt Weghorst komende tijd de eerste spits te zijn van Oranje. De analisten van Rondo denken dat Toulouse- en Jong Oranje-spits Thijs Dallinga de concurrentiestrijd met Weghorst moet aangaan. "Hij maakt echt goede doelpunten. Echte spitsengoals en hij heeft een aardige lengte", zegt Youri Mulder. "Het is knap hoe hij zich staande houdt in zijn eerste seizoen in Frankrijk", vervolgt de oud-spits.