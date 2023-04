Spurs-directeur Paratici geschorst wegens aandeel in fraudezaak

Tottenham Hotspur nam zondag afscheid van trainer Antonio Conte. De club stelde inmiddels assistent Cristian Stellini aan voor de rest van het seizoen, maar ging direct op zoek naar een definitieve opvolger voor de Italiaan. Die zoektocht moet de club echter vervolgen zónder technisch directeur Fabio Paratici.

De 50-jarige Paratici is sinds 2021 in functie in Londen en had derhalve een hand in het aanstellen van Conte. In januari van dit jaar kwam zijn naam naar boven in de omvangrijke fraudezaak rond zijn vorige werkgever Juventus. De Italiaanse voetbalbond schorste hem als gevolg van zijn betrokkenheid daarbij voor dertig maanden.

Dinsdag werd bekend dat de FIFA de schorsing van de Italiaanse bond heeft overgenomen. Daardoor kan Paratici zijn werkzaamheden voorlopig niet uitvoeren. Hij mag bijvoorbeeld gedurende zijn uitsluiting geen contact hebben met zaakwaarnemers. Ook is het hem niet toegestaan om zich te bemoeien met in- of uitgaande transfers.

Zonder Paratici zullen the Spurs dus op zoek moeten naar een nieuwe hoofdtrainer. In korte tijd passeerden al enkele grote namen de revue in de media. Zo zou de club dolgraag in zee willen met Julian Nagelsmann, maar hij wil zo kort na zijn ontslag bij Bayern München pas in de zomer nadenken over zijn volgende stap. Ook Mauricio Pochettino en Zinedine Zidane worden genoemd bij de nummer vier van de Premier League. Volgens Valentijn Driessen komt de naam van Feyenoord-trainer Arne Slot eveneens voor op de shortlist van the Spurs.