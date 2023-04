Stoom komt uit de oren bij Hans Kraay junior: "Smerig, vies, vuil, laf..."

Hans Kraay junior is woedend op Liam Walker. De middenvelder van Gibraltar kreeg maandagavond een directe rode kaart voor een spijkerharde overtreding op Oranje-debutant Mats Wieffer.

Walker maakte de overtreding in de 51ste minuut, vlak na de 2-0 van Nathan Aké. Nadat de bal van zijn voet sprong, plantte hij zijn noppen in het scheenbeen van Wieffer. "Een ongegeneerde, asociale aanslag", aldus Kraay na afloop bij ESPN. "Je kunt wel zeggen dat het leuke jongens zijn. En het maakt niet niet uit of hij slager of bakker is. Dit is gewoon een slager."

Het is volgens Kraay 'een wereldwonder' dat Wieffer zijn scheenbeen niet heeft gebroken. "Ik heb hem twee keer voor minder gebroken, twee keer door zo'n smerige, vieze, vuile, laffe tackle. Laat ik het zo zeggen", aldus Kraay, bij wie het stoom uit de oren kwam.

Artikel gaat verder onder video

Wieffer speelde na de tackle nog een tijdje door, waardoor een ernstige blessure lijkt uitgesloten. "Ik denk niet dat hij zijn scheenbeen gebroken heeft, anders kan hij niet door. Maar je kunt je scheenbeen natuurlijk ook kneuzen. Dit was zó asociaal. Arne Slot heeft de afgelopen dagen met hyperventilatie alle schade opgenomen", doelde Kraay ook op de blessures die Lutsharel Geertruida en Gernot Trauner hebben opgelopen.