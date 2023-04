Taylor zag vriend vertrekken: 'Moet je niet bij Ajax blijven? Ik begreep hem ook'

Brian Brobbey vertrok in 2021 naar RB Leipzig. Veel supporters waren het er niet mee eens, maar Kenneth Taylor begreep de keuze van zijn ‘beste vriend’ wel. Een jaar later kocht Ajax Brobbey na een huurperiode bij de Amsterdammers weer terug en zo kwamen de vrienden weer bij elkaar in het team.

Taylor en Brobbey doorliepen samen de gehele jeugdopleiding van Ajax en dat schept een band. “Mijn ploeggenoot Brian Brobbey is mijn beste vriend”, geeft Taylor in een interview met HELDEN aan. “We spelen al vanaf de F1 samen bij Ajax. Brian en ik praten veel over voetbal, soms komen er mooie herinneringen van vroeger naar boven.”

In juli 2021 vertrok Brobbey naar Duitsland om te gaan spelen voor RB Leipzig. “Ik zei tegen Brian: moet je niet hier blijven? Aan de andere kant begreep ik hem ook. Mensen riepen maar wat, maar kenden zijn situatie niet. Zij zien niet hoe het eraan toegaat in de top van het voetbal. Ik heb Brian gesteund in zijn keuze toen hij liet blijken dat hij echt wilde gaan.”

De twee vrienden hielden veel contact met elkaar en Taylor was blij met de terugkeer van Brobbey. “Ik had veel contact met hem en wist ook eerder dat Brian weer zou terugkeren. Ik was blij dat hij terugkwam. Het is in Duitsland niet gegaan hoe hij wilde. Soms pakken keuzes goed uit en soms slecht. Brian heeft daar veel van geleerd, wordt er weer beter van, dus ik zie zijn overstap achteraf niet als een slechte keuze.”