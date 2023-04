Ten Hag brengt goed nieuws bij Manchester United na 'horrortackle'

Erik ten Hag is positief over het herstel van Christian Eriksen en verwacht de middenvelder binnen nu en drie weken terug in het elftal. Eind januari kreeg de Deen een ‘horrortackle’ te verwerken en dat heeft hem een deel van dit seizoen gekost, maar hij keert nog wel terug op het veld dit voetbaljaar.

De trainer uit Oldenzaal ziet een goede ontwikkeling in het herstel van de blessure van Eriksen. “Hij is echt op de goede weg om weer terug te komen”, zegt Ten Hag tegenover Viaplay. “Hij heeft natuurlijk een geweldig seizoen, voordat die horrortackle en vervelende blessure plaatsvond. Hij is ontzettend belangrijk voor deze ploeg met zijn passing, positiespel, de laatste pass, die hij als geen ander kan geven. Het is dan ontzettend vervelend als je zo’n speler moet gaan missen, die zoveel impact heeft op je spel.”

Eriksen is dichtbij een rentree bij The Red Devils en kan naar verwachting dan snel weer minuten gaan maken. “Hij zit heel dicht tegen een rentree aan. Ik verwacht hem misschien niet aanstaande zondag, maar in de komende 14 dagen, 3 weken, weer terug”, sluit de oefenmeester af over de oud-Ajacied.

Blessures Manchester United

Tom Heaton is er een aantal weken niet bij voor Manchester United. De reservekeeper heeft voor de interlandbreak een enkelblessure opgelopen. “Helaas heb ik de dag voor de wedstrijd tegen Fulham mijn enkel geblesseerd op de training”, geeft de doelman aan op de clubsite. “Gelukkig valt het mee, maar het betekent wel dat ik er een paar weken uit lig. Ergens in april hoop ik weer aan te sluiten.”