'The Athletic maakt reden bekend waarom Ward niet naar Ajax gaat'

Julian Ward komt niet naar Ajax en daar heeft de Engelsman zo zijn redenen voor. De 41-jarige technisch directeur van Liverpool ziet het niet zitten om naar Amsterdam te komen door zijn huidige privésituatie. De overstap leek een tijd in kannen en kruiken, maar dat blijkt toch anders.

Wegens de privésituatie van Ward is het niet mogelijk om bij Ajax aan de bak te kunnen, zo schetst The Athletic. De beoogde technisch directeur van Ajax heeft wel gesprekken gehad met Edwin van der Sar, maar dit heeft nooit geleid tot een akkoord tussen Ward en Ajax.

De prioriteit lag bij Ajax om een technisch directeur te hebben aan het begin van het nieuwe seizoen en deze belofte kon Ward niet doen aan de Amsterdammers. De bestuurder wil namelijk meer tijd gaan doorbrengen met zijn familie en neemt een werkpauze voor onbepaalde tijd.

Ajax is gelijk op zoek gegaan naar een alternatief en is uitgekomen bij Sven Mislintat. De Duitser heeft deze rol nog nooit bekleed en had bij Borussia Dortmund en Arsenal wel een rol in de scouting, maar nooit als eindverantwoordelijke. Momenteel is Mislintat technisch eindverantwoordelijke bij VfB Stuttgart als technisch directeur, maar dat is met wisselend succes.