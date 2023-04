Tuchel vat eerste werkdagen in München samen: 'Werken, eten, slapen, repeat'

Thomas Tuchel (49) staat komende zaterdag voor zijn debuut op de bank als trainer van Bayern München. De opvolger van Julian Nagelsmann begint na een koortsachtige eerste week uitgerekend met een thuisduel tegen zijn oude liefde Borussia Dortmund aan zijn Beierse avontuur. Ondanks de rivaliteit tussen beide clubs verwacht Tuchel niet dat de fans van Borussia hem zijn overstap naar München kwalijk nemen.

Tijdens de persconferentie van vrijdag blikte Tuchel vooruit op het duel van zijn nieuwe werkgever met koploper Dortmund, waar hij werkzaam was tussen 2015 en 2017. "Er heerst een vergevingsgezinde sfeer bij iedereen", merkte Tuchel op. "Toen ik met Paris Saint-Germain in Dortmund speelde kreeg ik een hoop knuffels van de mensen hier en heb ik er zelf ook veel uitgedeeld."

Uiteraard vroegen de aanwezige journalisten Tuchel ook hoe zijn eerste dagen bij Bayern verlopen waren. "Werken, eten, slapen, repeat", vatte hij die in vier woorden samen. "Qua training heb ik het gevoel alsof we maar een dag gehad hebben. Maar door alle vergaderingen voelt het alsof ik al een maand bezig ben. Ik was elke avond behoorlijk kapot, maar je wil zoveel mogelijk in je opnemen. Het is veeleisend maar tegelijkertijd ook het mooiste wat er is. Ik ben erg dankbaar dat ik op dit niveau het vertrouwen krijg."

De staf van Tuchel

Na het vertrek van Tuchels voorganger Julian Nagelsmann nam Bayern ook afscheid van diens assistenten Dino Topmöller en Xaver Zembrod, alsmede video-analist Benjamin Glück. Een andere vertrouweling en goede vriend van Nagelsmann blijft wél in functie bij Der Rekordmeister. Sportpsycholoog Maximilian Pelka, die een deel van zijn opleiding aan de Universiteit van Groningen genoot, behoudt onder Tuchel zijn rol in de technische staf.