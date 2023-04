Vader Ansu Fati haalt uit naar Barcelona, hint op pikante overstap

Ansu Fati (20) draagt bij FC Barcelona het rugnummer 10, dat jarenlang voorbehouden was aan Lionel Messi. Toch wordt de jonge aanvaller door trainer Xavi vooral als invaller gebruikt, tot verdriet van vader Bora Fati. In een interview haalt hij uit naar de club en sluit hij een zomers vertrek van zijn zoon niet op voorhand uit.

In een televisie-interview stak vader Fati maandag zijn mening niet onder stoelen of banken. "Als het aan mij lag, zou Ansu vertrekken. Maar hij wil zelf door", doet hij uit de doeken. "Ik ben boos als vader. Wat me stoort is dat hij zo weinig minuten krijgt. We hebben het over de nummer 10 van Barça, een Spaans international die op La Masia is opgeleid." Naar de reden waarom zijn zoon zo weinig speelt kan Bora Fati slechts gissen. "Dat moet je Xavi vragen."

Maandag had Bora Fati daarom een ontmoeting met de technische leiding van de Catalanen. Jordi Cruijff en Mateu Alemany verzekerden hem daarin dat de club nog altijd toekomst ziet in Fati. Toch wil hij als vader de optie open houden om komende zomer te vertrekken uit Barcelona, als zijn zoon niet meer speelminuten krijgt. "Over een maand praat ik met zaakwaarnemer Jorge Mendes. Waar zou Ansu naartoe moeten? Daar hebben we alle tijd voor, maar ik blijf maar aan Sevilla denken." In die zuid-Spaanse stad groeide Fati op nadat hij op zesjarige leeftijd vanuit Guinee-Bissau emigreerde met zijn ouders. Ook een pikante overgang naar Real Madrid wil vader Fati niet op voorhand uitsluiten. "Ik ben een culé (Barcelona-fan, red.) maar je weet nooit wat deze wereld je kan brengen."

Geen WK

Tevens blikte vader Fati in het interview terug op het voorbije WK in Qatar. Bondscoach Luis Enrique nam Fati op in zijn selectie voor het eindtoernooi, maar liet hem in de erste twee groepswedstrijden met Costa Rica (7-0 winst) en Duitsland (1-1) de volle 90 minuten op de bank zitten. "Als ik dat vooraf had geweten, had ik liever gehad dat Ansu niet naar het WK was gegaan." Tijdens het derde groepsduel met Japan (2-1 verlies) en de achtste finale tegen Marokko (0-0, Marokko wint na strafschoppen), mocht Fati in ieder geval nog invallen. Afgelopen week zat hij niet bij de selectie van Luis Enrique's opvolger Luis de la Fuente voor de oefenduels met Noorwegen en Schotland.