Van Basten ziet beelden Oranje: "Wat wil je hier gaan doen?!"

Marco van Basten zet zijn vraagtekens bij het Nederlandse aanvalsspel tegen Gibraltar. Volgens de voormalig bondscoach werd er te veel gebreid en hadden vaker hoge voorzetten gegeven moeten worden.

Waar verwacht werd dat Oranje een monsterscore zou neerzetten, werd Gibraltar - dat bijna de gehele tweede helft met een man minder speelde - slechts met 3-0 opzij gezet. "Je moet proberen het tempo hoog te houden en eigenlijk zo simpel mogelijk te spelen. Het enige wat de links- en rechtsbuiten moeten doen is de bal voor geven. Het liefst een bal die doodvalt in de zestien. De rest zoekt het dan maar uit", aldus Van Basten bij Rondo.

De oud-trainer kreeg in de uitzending enkele wedstrijdbeelden te zien van Nederlandse aanvallen waarbij het lang duurde voordat er daadwerkelijk iets gebeurde. "Wat wil je hier gaan doen?! Draaien, één-tweetjes, dribbelen… Je moet een luie links- en rechtsbuiten hebben die de bal in de zestien gooien. En daar moet je een beetje geluk hebben. De buitens hoeven niet aan de zijkant diep te staan en hun man voorbij. Van de veertig keer gaat het dertig keer niet goed. Bij de andere tien keer heb je een doelpunt of een kans."

Ruud Gullit gaf eveneens aan het Nederlandse aanvalsplan ondermaats te vinden. "Als je tegen zo'n tegenstander speelt, moet je de bal niet strak in het strafschopgebied geven, maar met een halve boog. Bij zo'n strakke voorzet hoeft de bal maar aangeraakt te worden en dan is de kans verkeken. En je hoeft niet altijd je tegenstander voorbij om een voorzet te geven. Het was moeilijk en stroef."