Vrees Feyenoord bewaarheid: Geertruida mist topaffiches

Feyenoord heeft dinsdag duidelijkheid gekregen over de blessure die verdediger Lutsharel Geertruida vrijdag opliep bij zijn debuut in het Nederlands elftal. Hij kampt met een hamstringblessure die hem de komende weken langs de kant houdt.

Het Algemeen Dagblad meldt dat Geertruida 'geen twijfelgeval' is voor het duel met stadgenoot Sparta, aanstaande zondag op Het Kasteel. Sterker nog, door zijn hamstringkwetsuur kan Feyenoord-trainer Arne Slot geen beroep doen op de nieuwbakken international in de halve finale van de KNVB Beker tegen Ajax, terwijl ook de heenwedstrijd in de kwartfinale van de Europa League te vroeg zal komen. Op 13 april komt AS Roma in De Kuip op bezoek.

Op z'n vroegst is Geertruida voor de return in Rome weer beschikbaar voor de Rotterdammers. Zijn wegvallen is een klap voor de beslissende fase van het seizoen, waarin Feyenoord nog altijd strijdt om drie prijzen. In de Eredivisie gaat de club aan kop en staat het na de gewonnen Klassieker in Amsterdam zes punten los op Ajax. Ook is Feyenoord dus nog actief in de KNVB Beker en de Europa League.

Trauner

Tegenover het wegvallen van Geertruida staat wel een positief bericht over zijn collega-verdediger Gernot Trauner. De Oostenrijker raakte eveneens geblesseerd bij zijn nationale ploeg, maar zijn knieblessure zou enigszins meevallen. Mogelijk komt hij zondag zelfs in actie tegen Sparta, maar daarover hoopt Feyenoord later deze week definitief duidelijkheid te krijgen.