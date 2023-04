'Wieffer verschijnt op Italiaanse radar; eerste contacten al gelegd'

Mats Wieffer heeft zich volgens de Italiaanse journalist Marco Conterio in de kijker van Lazio gespeeld. De nummer twee van de Serie A zou de 23-jarige middenvelder van Feyenoord beschouwen als mogelijke vervanger van Sergej Milinkovic-Savic en/of Luis Alberto. De eerste contacten met het management van Wieffer zijn naar verluidt reeds gelegd.

Het gaat snel met Wieffer. De middenvelder speelde vorig seizoen nog met Excelsior in de Keuken Kampioen Divisie, maakte in de zomer voor 600.000 euro de overstap naar Feyenoord en raakte tijdens de voorbereiding geblesseerd. Door de blessure van Quinten Timber kreeg Wieffer bij de start van de eerste seizoenshelft een kans als basisspeler, die hij met beide handen aangreep.

Wieffer is inmiddels niet meer uit de basis van Feyenoord weg te denken. De controlerende middenvelder heeft zich de afgelopen maanden zo snel ontwikkeld dat hij de voorbije interlandperiode zelfs door bondscoach Ronald Koeman werd opgenomen in de Oranje-selectie. Afgelopen maandag maakte Wieffer in het EK-kwalificatieduel met Gibraltar (3-0) als basisspeler zijn interlanddebuut.

Dat is in het buitenland niet onopgemerkt voorbijgegaan. Lazio zou de ontwikkelingen van Wieffer nauwlettend in de gaten en de middenvelder van Feyenoord als een potentieel transferdoelwit beschouwen. Lewis Ferguson van Bologna wordt door Conterio genoemd als andere optie voor de club die door AZ werd uitgeschakeld in de Conference League.