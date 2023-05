De beker is aangekomen bij De Kuip. De trofee werd door hoofd competitie Timo Reessink van de KNVB per auto naar Rotterdam vervoerd, al viel hij daar nog bijna uit. Berry van Aerle (PSV) of Simon Tahamata (Ajax) zal de beker uitreiken na de finale van zondagavond. Ajax tweet met een knipoog: "Laat de beker niet vallen, meneer."

Don’t drop the Cup, sir 😉 pic.twitter.com/1PZ8fNNt0I — AFC Ajax (@AFCAjax) April 30, 2023