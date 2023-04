Aanstaande komst Fraser lijkt zichtbaar: 'RKC concreet voor Utrechter'

RKC Waalwijk hoopt Ruben Kluivert over te nemen van FC Utrecht. De jonge centrale verdediger staat in de concrete belangstelling van de Waalwijkers, die wel een transfersom voor hem moeten neerleggen. Dat RKC zich meldt voor Kluivert lijkt niet los gezien te kunnen worden van Henk Fraser, die vermoedelijk Joseph Oosting gaat opvolgen in het Mandemakers Stadion.

Volgens De Telegraaf is de Brabantse club bezig om via verschillende geldschieters een goed bedrag bij elkaar te krijgen, want de club kan Kluivert niet gratis overnemen van de Domstedelingen. De verdediger - en het jongere broertje van Justin Kluivert - staat nog tot 2024 onder contract in de Domstad. De Waalwijkers leggen niet vaak een transfersom neer voor een speler, wat ook laat zien dat de goede prestaties van de club wat doen met de financiële middelen.

Kluivert komt niet heel veel in de plannen voor bij FC Utrecht, waardoor een stap naar RKC voor hem een logische keuze lijkt te zijn. Het zou de geruchten over de eventuele komst van Henk Fraser naar Waalwijk nog meer bevestigen. De oefenmeester werkte in zijn korte periode in Utrecht namelijk samen met de verdediger en zou volgens de ochtendkrant gecharmeerd zijn geweest van de kwaliteiten van Kluivert.

RKC verwacht dat Shawn Adewoye deze zomer weer vertrekt bij de club, waardoor het voor hem vroegtijdig een opvolger wil vastleggen. Mogelijk wordt dat dus Kluivert. De Waalwijkers zagen dinsdag ook al een speler vertrekken voor in het volgende seizoen, want Saïd Bakari vertrekt transfervrij naar Sparta.