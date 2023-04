'Ajax een paar weken zonder Kudus: meespelen in bekerfinale niet uitgesloten'

Mohammed Kudus komt de komende weken niet in actie voor Ajax. De Ghanees liep woensdagavond tijdens het bekertreffen met Feyenoord in Rotterdam een hamstringblessure op en die houdt hem ‘zo’n twee tot drie weken’ aan de kant. Dat meldt Ajax Showtime. Dit zou betekenen dat Kudus mogelijk op tijd is hersteld voor de bekerfinale tegen PSV op 30 april.

Ajax won woensdagavond met 2-1 in De Kuip en plaatste zich daardoor voor de finale van de KNVB, maar over de wedstrijd ging het na afloop eigenlijk geen moment. De aanleiding daarvoor was uiteraard het incident waarbij Davy Klaassen na ruim een uur spelen werd geraakt door een aansteker, gegooid vanuit het Feyenoord-publiek. Vlak daarvoor had Kudus noodgedwongen het veld moeten verlaten. Na een korte sprint schoot het erin bij de Ghanees, die niet verder kon en zich liet vervangen door Francisco Conceição.

De Portugees moet onder John Heitinga geduldig wachten op zijn kans, maar lijkt zich in de komende wedstrijden te kunnen gaan bewijzen. Volgens Ajax Showtime moet Kudus vanwege een hamstringblessure twee tot drie weken toekijken, waardoor hij in ieder geval de competitieduels met Fortuna Sittard en FC Emmen aan zich voorbij moet laten gaan. Of de Ghanees, dit seizoen een van de lichtpuntjes bij Ajax, op tijd is hersteld voor de kraker tegen PSV op 23 april zal dan moeten blijken. Een week na het competitietreffen in Eindhoven treffen PSV en Ajax elkaar in de bekerfinale in Rotterdam. Als we Ajax Showtime moeten geloven is het 'niet uitgesloten' dat Kudus in beide wedstrijden zijn opwachting kan maken.

De blessure van Kudus is een domper voor Ajax en natuurlijk ook voor de speler zelf. De Ghanees maakt dit seizoen indruk in Amsterdam en was in 38 wedstrijden in alle competities goed voor achttien doelpunten. Daar zag het in eerste instantie overigens niet naar uit. Kudus hoopte in de slotdagen van de zomerse transferperiode immers nog een transfer te forceren. Everton was naar verluidt concreet geïnteresseerd in de komst van de Ghanees, die zelf ook wel open stond voor een vertrek naar de Premier League. Ajax wilde daar echter niet aan meewerken. Kudus knokte zich vervolgens onder Alfred Schreuder in de basis. Ook na het vertrek van Schreuder en de aanstelling van John Heitinga is de linkspoot onomstreden.