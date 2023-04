Ajax greep mis: 'Ik was met Van Basten bij het stadion, ik zou tekenen'

Eljero Elia speelde in de jeugdopleiding van Ajax, maar nooit in het eerste elftal. Wel heeft Ajax tweemaal geprobeerd om hem terug te halen, zo vertelt de voormalig aanvaller in een interview met Ziggo Sport.

Elia ging in 2007 van ADO naar FC Twente, maar ook Ajax had toen interesse. "Ik bij ADO wegging, was Henk ten Cate trainer. Hij zei: Kom naar Ajax, maar je kunt wel bij het tweede gaan trainen. Ik zei: Nee, ik kom niet. Ik heb al bij het tweede meegedaan", legt hij uit.

In de zomer van 2009 klopte Ajax opnieuw aan. Joop Munsterman zette destijds een streep door de transfer. Ajax voldeed niet aan de vraagprijs van Twente. Hamburger SV trok toen aan het langste eind in de strijd om Elia.

"Ik stond op het punt om bij Ajax te tekenen", weet de 36-jarige Elia nog. "Ik was met Marco van Basten in het stadion en ik kwam op kennismakingsgesprek met mijn zaakwaarnemer, mijn vader en moeder. Ik zou gaan tekenen." Naar verluidt vroeg Twente destijds twaalf miljoen euro, al werd Elia uiteindelijk voor circa negen miljoen euro verkocht aan HSV.