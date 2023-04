'Ajax-huurling staat er goed op: FC Twente krijgt concurrentie vanuit Duitsland'

Het is nog steeds de vraag waar Anass Salah-Eddine komend seizoen speelt. De linkervleugelverdediger wordt dit seizoen door FC Twente gehuurd van Ajax en de club uit Enschede wil hem graag overnemen. Dat lijkt echter een lastige klus te gaan worden als we Fabrizio Romano moeten geloven.

De bekende Italiaanse transferspecialist meldt maandag dat Twente graag zaken wil doen met Ajax. De huidige nummer zes van de Eredivisie hoopt Salah-Eddine komende zomer definitief naar Enschede te halen. De 21-jarige linksback ligt nog tot medio 2025 vast in de Johan Cruijff ArenA. Het is niet bekend wat de Amsterdammers van plan zijn met de jeugdinternational van Oranje.

Het is volgens Romano wel duidelijk dat Salah-Eddine zelf graag voor een kans wil gaan in Amsterdam. De voormalig jeugdspeler van AZ speelde daar vooralsnog voornamelijk met Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie. In de slotfase van het vorige seizoen zat hij wel op de bank tijdens de finale van de KNVB Beker en maakte Salah-Eddine op bezoek bij Vitesse zijn debuut voor de club.

Salah-Eddine kwam tot op heden tot zestien wedstrijden in de hoofdmacht van Twente. Dat leverde hem ook belangstelling op vanuit Duitsland. Romano weet dat er meerdere clubs uit de Bundesliga interesse hebben, maar noemt daarbij geen namen. Er wordt wel verwacht dat Ajax snel met de talentvolle voetballer om de tafel gaat om zijn toekomst te bespreken.