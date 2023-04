'Akkoord aanstaande: Ajax heeft de opvolger van Marc Overmars bijna binnen'

Ajax heeft de opvolger van Marc Overmars bijna binnen. Volgens Voetbal International naderen de Amsterdammers een akkoord met Sven Mislintat, die in de Johan Cruijff ArenA de nieuwe technisch directeur moet worden. De verwachting is dat de Duitser op korte termijn zijn krabbel zet onder een contract bij Ajax. Daarmee komt er eindelijk een einde aan een helse zoektocht, die ruim een jaar geleden van start ging.

Op 6 februari vorig jaar gingen de alarmbellen af in de Johan Cruijff ArenA. Ajax had een paar uur daarvoor weliswaar met 3-0 gewonnen van Heracles Almelo en daarmee een gat geslagen met eerste achtervolger PSV, maar de Ajax-supporters gingen toch met een zuur gevoel naar bed. De club maakte in de avonduren immers bekend dat Overmars per direct was opgestapt nadat hij schuldig was aan grensoverschrijdend gedrag richting vrouwelijke collega’s.

Waar Overmars binnen de kortste keren in Antwerp FC een nieuwe werkgever vond, slaagde Ajax er niet in een nieuwe technisch directeur aan te stellen. Gerry Hamstra, die begin 2021 was neergestreken in Amsterdam om een deel van de werkzaamheden van Overmars op zich te nemen, ging samen met algemeen directeur Edwin van der Sar en Klaas-Jan Huntelaar het technisch beleid voeren. Ajax gaf afgelopen zomer weliswaar meer dan honderd miljoen euro uit aan nieuwe spelers, maar de technische leiding slaagde er desondanks niet in een elftal op de been te brengen dat kon voldoen aan de verwachtingen en doelstellingen.

De Amsterdammers maakten eerder deze week al het vertrek van Hamstra bekend. De voormalig assistent van Overmars hoopte technisch directeur te kunnen worden, maar Ajax zag die rol niet in de Johan Cruijff ArenA voor hem weggelegd. De Amsterdammers leken in eerste instantie Julian Ward aan te stellen, maar de Engelsman zag uiteindelijk toch af van een overstap naar Nederland. De keuze is dus gevallen op Mislintat. De Duitser heeft een verleden als hoofdscout bij Borussia Dortmund en Arsenal en was vorig jaar nog sportief directeur van VfB Stuttgart.

Met de aanstaande komst van Mislintat lijkt Ajax eindelijk door te pakken. Donderdag kwam al het nieuws naar buiten dat Jan van Halst de nieuwe voetbalcommissaris wordt in de hoofdstad. Mislintat mag de komende maanden flink aan de bak. Hij zal onder meer een knoop moeten doorhakken over de toekomst van John Heitinga. De ras-Ajacied staat sinds het ontslag van Alfred Schreuder eind januari voor de groep, maar hij heeft zelf nog geen idee wat de toekomst voor hem in petto heeft.