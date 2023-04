Amsterdamse rechtbank veroordeelt Ajax-fan die mortierbom gooide tot drie jaar cel

De 24-jarige Ajax-supporter die vorig jaar tijdens het duel met Benfica een mortierbom gooide richting de ME is veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar. Dat was woensdagmiddag de uitspraak van de rechtbank in Amsterdam. Meerdere mensen liepen ernstige gehoorschade op door het incident.

Het incident vond plaats op 15 maart 2022 toen Ajax het in de achtste finale van het miljardenbal opnam tegen Benfica. Sohaib L. gooide een zware vuurwerkbom naar een ruimte waarin zowel ME’ers, Ajax-stewards, politie en beveiligers stonden. Volgens AT5 hebben meerdere hulpverleners tinnitus (oorsuizen) overgehouden aan het incident. De rechter stelt dat er ook andere agenten en beveiligers zwaar gewond hadden kunnen raken.

Celstraf

De 24-jarige man is veroordeeld tot 36 maanden celstraf. Op de dag van de ongeregeldheden ontstond er na een sfeeractie een massale toeloop richting de Zuid-ingang van het stadion. Supporters forceerden daar de nooddeur van de Johan Cruijff Arena en zochten vervolgens de confrontatie met politie en stewards. De ongeregeldheden werden vastgelegd op camerabeelden.

Volgens de rechter heeft de veroordeelde man ‘een ernstige inbreuk gemaakt op de persoonlijke integriteit en de gezondheid van de slachtoffers’, schrijft AT5. ‘Ook heeft hij bijgedragen aan in de samenleving heersende gevoelens van angst en onveiligheid bij – in dit geval – voetbalwedstrijden’. De rechter acht een gevangenisstraf van drie jaar op zijn plaats.

