Andries Noppert kreeg anoniem belletje: 'Mooi dat zulke jongens naar je omkijken'

Andries Noppert heeft gedurende het WK een goede band opgebouwd met zijn mede-internationals. De 29-jarige doelman van sc Heerenveen werd deze week opgebeld door Nathan Aké en Virgil van Dijk, al had hij in eerste instantie geen idee wie hij aan de lijn had.

Noppert was tijdens de winter de onverwachte eerste keeper van het Nederlands elftal in Qatar. Sinds het WK heeft de Friese doelman nog maar drie wedstrijden gespeeld. Door een liesblessure staat Noppert inmiddels al enkele weken aan de kant. Heerenveen maakte vrijdag bekend dat de doelman geopereerd moet worden, waardoor hij mogelijk pas volgend seizoen zijn terugkeer onder de lat kan maken.

Desondanks was Noppert zaterdagavond aanwezig in het Abe Lenstra Stadion voor het duel met FC Volendam (2-1). Vlak voor de aftrap sprak hij met ESPN, dat van de keeper wilde weten of hij de laatste tijd contact heeft gehad met de spelers met wie hij het WK heeft meegemaakt. "Zeker. Wat een leuk verhaal is: eergisteren kreeg ik een telefoontje. Ik wist niet van wie het nummer was. Meestal neem ik dan niet op", begon Noppert, die de telefoon toch opnam.

"Ik zei: ik weet niet van wie dit nummer is, dus zou je me dat kunnen zeggen? Ik krijg wel vaker anonieme telefoontjes. Waar hebben ze het nu over, vroeg ik me af. Op een gegeven moment zeiden ze iets en wist ik: verdomme, dat is Nathan. Het waren Nathan Aké en Virgil van Dijk. Het is leuk om met zulke jongens contact te hebben. Zo heb ik met meerdere jongens contact. Het was een leuke tijd. In korte tijd word je best hecht met elkaar. Het is mooi dat zulke jongens naar je omkijken."