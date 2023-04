Ars vol vragen na bericht Yilmaz: 'Ik verwacht dat dit uit emotie is geplaatst'

Technisch manager Sjoerd Ars van Fortuna Sittard heeft vol verbazing gekeken naar het Instagram-bericht van Burak Yilmaz. De Turkse spits plaatste zondagavond een bericht op social media en dat leek op een afscheidsbericht richting de club en fans van Fortuna.

Ars heeft Yilmaz nog niet kunnen spreken over het bericht op Instagram, maar vlak na de wedstrijd tegen Groningen (3-1) hadden de twee nog wel een gesprek. “Toen was Burak nog opgewekt”, geeft Ars aan bij Voetbal International. “Omdat we een belangrijke stap hebben gezet richting handhaving. Ik merkte wél irritatie bij Burak omtrent de wisselwerking met het publiek. Maar van een vertrek of iets dergelijks was geen sprake.”

Artikel gaat verder onder video

De technisch manager zit met veel vragen in zijn hoofd na het bericht van Yilmaz en weet ook niet goed hoe hij dat moet opvatten. “Ik verwacht eerlijk gezegd dat hij dit uit emotie heeft geplaatst. Maar goed, dat is ook speculeren. Morgen zullen we meer weten.” Ars hoopt de speler maandag weer gewoon op de club te zien. “En daar ga ik wel vanuit.”

Ars snapt wel dat Yilmaz teleurgesteld is over de afkeurende reacties van de fans op de tribune bij Fortuna. “Soms lopen dingen niet zoals ze moeten lopen, maar ik ben altijd van mening dat je supporter bent om het team te ondersteunen en de spelers te helpen. Ik kan de frustratie dus wel enigszins begrijpen.”