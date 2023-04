Fortuna tast in het duister na bericht Yilmaz: 'We proberen contact te zoeken...'

Er is bij Fortuna Sittard verbaasd gereageerd op het bericht dat Burak Yilmaz op Instagram heeft geplaatst. De Turkse spits lijkt zijn vertrek bij de Limburgse club te hebben aangekondigd.

"Ook wij zijn verrast door het bericht", reageert de persvoorlichter van Fortuna tegenover NU.nl. "We proberen contact te zoeken, maar vooralsnog blijft het stil van zijn kant. Het is op dit moment vooral speculeren."

Yilmaz zorgde met het afscheidsbericht voor een grote schok in Sittard. "Beste supporters van Fortuna Sittard. Het was een genoegen om voor jullie te spelen. Bedankt voor alles. Ik hoop op betere en succesvollere jaren", stuurde hij de wereld in.